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İstanbul’da bir iş yerinde yangın çıktı

08.10.2021 04:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da bir iş yerinde yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da kumaş üretimi yapılan iş yerinde yangın çıktı.

Topçular Mahallesi İncirlik Sokak'ta 4 katlı bir binanın kumaş üretimi yapılan son katındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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