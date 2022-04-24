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İstanbul’da bir polis memuru şehit oldu

24.04.2022 06:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da bir polis memuru şehit oldu

İSTANBUL (AA) – Fatih’te bir şüpheliyi yakalama çalışması sırasında yaralanan polis memuru Zafer Mat’ın şehit olduğu bildirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde şüpheli bir kişiyi yakalama çalışmaları sırasında şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesi sonrası polis memuru Zafer Mat (48), yüksekten düşerek yaralandı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Zafer Mat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehidin naaşı bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine gönderilecek.

Şehit Zafer Mat, pazartesi memleketi Yozgat’ta kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Zafer Mat’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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