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  4. İstanbul’da bölücü elebaşı lehine pankart açan 3 PKK yanlısı tutuklandı

İstanbul’da bölücü elebaşı lehine pankart açan 3 PKK yanlısı tutuklandı

21.09.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine korsan gösteri yaptıkları ve pankart açtıkları gerekçesi ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt’ta bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın İmralı Adası’nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan lehine yasadışı slogan eşliğinde havai fişekli atan, korsan gösteri gerçekleştiren ve "İmralı tecridini gençlik kıracak" şeklinde pankart taşıyan M.Y., A.G. ve S.Y. isimli 3 şüpheli, 16 Eylül’de İstanbul İstihbarat Şube ile TEM ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
4 gün önce yapılan operasyonda gözaltına alınan örgüt sempatizanı 3 şüphelinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu tamamlandı.
Örgüt yanlısı eyleme katılan zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin sona ermesinin ardından önce sağlık kontrolü için hastaneye, daha sonra da adliyeye sevk edildi. İllegal faaliyetlere katılan M.Y., A.G. ve S.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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