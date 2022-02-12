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İstanbul'da çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

12.02.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de iki katlı evin çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Merve Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki iki katlı evin çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Çatıda çalışma yaparken dumandan etkilenen 2 kişiye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.

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