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İstanbul'da çekiciyle çalınan cip Bolu'da bulundu

BOLU HABERLERİ  | 10.12.2020 13:09 | Son Güncelleme

İstanbul'da çekiciyle çalınan cip Bolu'da bulundu

İstanbul'da çekiciye yüklenerek çalınan cip, Bolu'da bulunarak sahibine ulaştırıldı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 1 hafta önce çekiciye yüklenerek çalınan cipin Bolu'ya getirilme ihtimalini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kentin giriş ve çıkışındaki plaka tanıma sistemi kameralarını inceleyen ekipler, çalıntı aracın çekici üzerinde il merkezine getirildiğini tespit etti. Ekipler, çalıntı cipi kent merkezine uzak bir mahallede park halinde buldu.

Aracı çaldığı belirlenen şüpheli N.G, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine getirilen cip, haber verilmesi üzerine Bolu'ya gelen sahibi Yalçın Sakçı'ya teslim edildi.

Aracının 1 hafta önce iş yerinin yakınından çalındığını belirten Sakçı, "1 hafta önce bu aracımız çalındı. Her gün kontrol ederdik, bir gün olmadığını fark ettik. Durumu polise söyledim. Arkadaşlar yardımcı oldu. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederiz. Aracımızı teslim alıyoruz." diye konuştu.

Sakçı, umudunu kestiği anda aracının bulunmasının mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

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