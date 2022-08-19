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İstanbul'da çöken merdivenin altında kalan işçi yaralandı

19.08.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da çöken merdivenin altında kalan işçi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de, tadilat yapılan iş yerindeki merdivenin çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

Kocasinan Gazi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın girişinde bulunan dükkanda tadilat çalışmaları sırasında güçlendirme yapılan merdiven çöktü. Burada çalışan işçi Hüseyin Vural (49), çöken merdivenin beton blokları altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı işçi, Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İşçi İstanbul Bahçelievler İtfaiye

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