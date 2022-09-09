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İstanbul'da DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin yakalanma detayları ortaya çıktı

09.09.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğünün yaklaşık 7 aylık çalışması sonucu adresi belirlenen şüphelinin sakalını kestiği, peruk ve gözlük takarak kılık değiştirdiği tespit edildi - Şüphelinin verdiği sözde fetvalar sonucu binlerce masum kişinin katledilmesine neden olduğu belirlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin yakalanma detayları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aslen Iraklı olan, bir aşiretin önde geleni ve terör örgütünde sözde kadılık, eğitmenlik ve adalet bakanlığı yaptığı belirlenen şüphelinin Türkiye'de olduğu duyumunu aldı.

Verdiği sözde fetvalarla terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırılarda birçok masumun öldürülmesine neden olduğu tespit edilen zanlının yakalanması için ekipler tiziz bir çalışma yürüttü.

Türkiye'ye girdikten sonra şüphelinin yakalanması için il il nerede olabileceğine ilişkin çalışmalar yürüten İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 7 ay sonunda Sarıyer ilçesinde bir evin adresini belirledi.

Burada teknik ve fiziki takibini sürdüren polisler, Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin sakalını kestiğini, peruk ve gözlük takıp kılık değiştirerek sokaklara çıktığını tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından zanlı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

- BM Güvenlik Konseyinin raporunda da "DEAŞ yöneticisi" olduğu belirtilmişti

Yakalanan DEAŞ'lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin terör örgütünün yönetiminde yer aldığı, 11 Temmuz 2022'de yayımlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 30. Olağan Raporu'nda da geçiyordu.

Raporda, "3 Şubat’ta DEAŞ lideri Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi'nin Türkiye sınırına yakın Atmah'ta ABD öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü, 10 Mart'ta DEAŞ'ın al-Salbi'nin ölümünü ikrarla yerini Abu l-Hassan al-Hashemi al-Qurashi'nin alacağını açıkladığı, Abu al-Hassan'ın gerçek kimliği henüz belirlenmemiş olmakla birlikte, üye devletler arasında bu kişinin yüksek ihtimalle Iraklı Bashar Khattap Ghazal Al-Sumaidai olabileceğinin değerlendirildiği" ifadelerine yer verilmişti.​​​​​​​​​​​​​​

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