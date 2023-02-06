İstanbul'da deprem bölgesi için kan bağışı seferberliği sürüyor

İstanbul'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle oluşabilecek ihtiyacı karşılamak üzere harekete geçen vatandaşlar kan bağışı noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, ilk etapta bölgeye sevk edilecek yeterli kan stokunun olduğunu belirterek, gelecekte olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet etmesinin ardından kentteki kan bağışı noktalarında yoğunluk meydana geldi.

Bu kapsamda Kartal'daki kan bağışı merkezlerine giden vatandaşlar sıraya girdi.

Yoğunluğun yaşandığı noktalardan Çapa Kızılay Kan Merkezi'ne gelen vatandaşlar, afetzedeler için kan verdi.

Bağışçı Ahmet Cevahir, Türk Kızılayın çağrısı üzerine kan vermeye geldiğini belirterek, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Cevahir, vatandaşlara kan vermeleri için çağrıda bulundu.

Yakup Yüksel ise yapılan çağrıya uyarak kan bağışı noktasına geldiğini, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini kaydetti.

