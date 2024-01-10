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İstanbul'da dernek lokaline silahlı saldırıda bir kişi öldü

10.01.2024 07:46 | Son Güncelleme:
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Bahçelievler'de dernek lokaline düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Çobançeşme Mahallesi Valide Sokak'ta bulunan dernek lokaline giren bir kişi, içeride oturanlara tabancayla ateş açtı. Olayda Ümit Ceylan (26) başından, Ünal Ş. (25) ise bacağından yaralandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Ümit Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ünal Ş. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bahçelievler silahlı saldırı

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