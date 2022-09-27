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İstanbul'da doktoru darbeden sanığa 9 ay 10 gün hapis cezası

27.09.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da doktoru darbeden sanığa 9 ay 10 gün hapis cezası

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te, eşini tedavi eden doktoru darbettiği gerekçesiyle hakkında "basit yaralama" suçundan dava açılan sanığa 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Selim Duman'ın avukatı ile müşteki doktor Dursun Dorukan Altınışık'ın avukatı katıldı.

Sanık avukatı beraat talebinde bulunurken, müşteki doktorun avukatı ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Selim Duman'ı önce "kasten yaralama" suçundan 5 ay hapse mahkum etti ancak sanığın bu suçu kamu görevlisine karşı işlediği gerekçesiyle cezayı 11 ay 7 güne çıkardı.

Mahkeme daha sonra sanığın duruşmalardaki olumlu davranışlarını göz önüne alarak cezayı 9 ay 10 güne düşürdü.

- Zincir silah sayıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, 25 Şubat'ta sanık Selim Duman'ın, eşi Çiğdem Duman'ı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin dermatoloji bölümünde muayene eden doktor Dursun Dorukan Altınışık'ı darbettiği anlatılmıştı.

Sanığın, doktor Altınışık'ın boynunda bulunan ve silah olarak değerlendirilen zinciri çekerek basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın "basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

Olayın ardından tutuklanan sanık Duman, 29 Nisan'daki duruşmada tahliye edilmişti.

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