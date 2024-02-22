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  4. İstanbul'da durakta bekleyen kadının cep telefonunu çalan zanlıyı polis yakaladı

İstanbul'da durakta bekleyen kadının cep telefonunu çalan zanlıyı polis yakaladı

AA AA
22.02.2024 10:17 | Son Güncelleme:
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Fatih'te tramvay durağında bekleyen kadının cep telefonunu çalan kapkaççı turizm polisleri tarafından yakalandı.

Çemberlitaş tramvay durağında bekleyen bir kadının elinden cep telefonunu alan şüpheli kaçmaya başladı. Bu sırada durumu fark eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin peşine düştü.

Kısa süren kovalamaca sonunda ekiplerce yakalanan A.H. emniyete götürülürken, çalınan telefon sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada kapkaç anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin tramvay durağında bekleyen kadının elinden cep telefonunu alıp kaçması yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih kapkaç

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