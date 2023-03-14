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İstanbul'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda ele geçirilen araçlar sergilendi

14.03.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucuların dağıtımında kullanılan 60 taksinin bir kısmı İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde basın mensuplarına gösterildi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda ele geçirilen, uyuşturucuların dağıtımında kullanılan taksilerin bir kısmı, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilerek, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Sabah saatlerinde 258 ekip, 33 Özel Harekat unsuru olmak üzere toplam 900 personel, helikopter, hava aracı ve 11 narkotik köpeğinin katıldığı baskınlarda, yaklaşık 4 kilo 500 gram uyuşturucu, 4 tabanca, 83 fişek ile çelik yelek ele geçirildi.

Uyuşturucuların dağıtımında kullanıldığı belirlenen 60 taksi ve 35 motosiklete de el konuldu.

El konulan taksilerin bir kısmı, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde sergilendi.

Yaklaşık 16 ay süren saha çalışmaları sırasında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 175 zanlıdan 161'inin operasyonda yakalandığı, kalan 14 şüphelinin yakalanması içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BAKAN SOYLU BASIN TOPLANTISI İLE DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde, operasyona ilişkin düzenlenen basın açıklamasında, 161 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Basın toplantısında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Dr. İbrahim Seydioğulları ile İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da hazır bulunmuştu.

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uyuşturucu taksi sergi

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