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İstanbul'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 161 zanlı adliyeye sevk edildi

17.03.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 161 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 161 zanlı adliyeye sevk edildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilerek, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmanın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan 175 zanlıdan 161'inin sorgulamaları tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Operasyona 258 ekip, 33 Özel Harekat unsuru olmak üzere toplam 900 personel, helikopter, hava aracı ve 11 narkotik köpeği katılmıştı.

Baskınlarda yaklaşık 4 kilo 500 gram uyuşturucu, 4 tabanca, 83 fişek ile çelik yelek, uyuşturucuların dağıtımında kullanıldığı belirlenen 60 taksi ve 35 motosiklete de el konulmuştu.

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istanbul emniyet müdürlüğü

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