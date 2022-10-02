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İstanbul'da elektrikli skuter hırsızlığı kameraya yansıdı

02.10.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrikli skuter hırsızlığı kameraya yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te elektrikli skuter hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Aksaray'da çevresindeki kalabalığa aldırmayan bir şüpheli, gündüz saatlerinde yanında getirdiği kesici aletle önce skuterin çelik kelepçesini söktü.

Daha sonra skuteri çalan zanlı, bölgeden uzaklaştı.

Skuterin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çemberlitaş'ta da akşam saatlerinde yaşanan ikinci hırsızlık olayında şüpheliler, bir elektrikli skuteri bağlı olduğu yerden zorlayarak almaya çalıştı.

Caddedeki kalabalığa rağmen zorlayarak sökmeye çalıştıkları skuteri alamayan bu kişiler, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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