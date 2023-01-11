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  4. İstanbul'da eski eşini darbedip komşularının aracını kundaklayan zanlı yakalandı

İstanbul'da eski eşini darbedip komşularının aracını kundaklayan zanlı yakalandı

11.01.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de boşandığı eşini darbedip komşularına ait park halindeki araçları kundaklayan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı alınan Aydın Ö. eski eşi Gülşen İ'yi tehdit etti.

Eşinin Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki ikameti önüne giden şüpheli, kendisine tepki gösteren Gülşen İ'nin komşusu Murat A'ya ait otomobili de kundakladı. Yan taraftaki iki araca da sıçrayan yangın nedeniyle 3 otomobil de hasar oluştu.

Sultangazi Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerle teşhis edilen Aydın Ö'yü gözaltına aldı.

Olayda aracı yanan mağdurlardan Murat A, emniyette verdiği ifadede, şüphelinin sorunlar yaşadığı eski eşini önce darbettiğini ve bulundukları binayı ateşe vermeye çalıştığını anlattı.

"SON İKİ YILDA 6 KEZ MÜRACAATTA BULUNDUM"

Mağdur Gülşen İ. de ifadesinde, son iki yılda eski eşi hakkında emniyete 6 kez müracaatta bulunduğunu belirterek, daha önce elektronik kelepçe takılan zanlının geçen sene cezaevine girdiği için kelepçenin çıkarıldığını belirtti.

Can güvenliğinin olmadığını anlatan Gülşen İ, bu nedenle kadın sığınmaevine gitmek istediğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Tehdit Sultangazi kundaklama

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