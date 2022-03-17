YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da et işleme fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

İstanbul'da et işleme fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

17.03.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da et işleme fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da et işleme fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cihangir Mahallesi Şehit Komando Onbaşı Uğur Hancı Sokak'ta faaliyet gösteren et işleme fabrikasında elektrik sayaçlarının bulunduğu bölümde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrika çalışanları, iş yerinden kısa sürede tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Gümüşhane'de kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandıGümüşhane'de kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı
Hatay'da yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunan sanığa 33 yıl hapis cezasıHatay'da yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunan sanığa 33 yıl hapis cezası
Anahtar Kelimeler:
yangın Avcılar

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:05
Öğle
13:17
İkindi
16:39
Akşam
19:20
Yatsı
20:40
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

The Guardian önerdi: Böyle yemek yiyin

The Guardian önerdi: Böyle yemek yiyin

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tek başına savaştan kaçmıştı! Beklenen kavuşma gerçekleşti

Tek başına savaştan kaçmıştı! Beklenen kavuşma gerçekleşti

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.