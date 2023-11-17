İstanbul'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kadın şüpheli tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Göktürk Mahallesi Üsküme Sokak'taki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, pilot olan Ç.T'nin evde olmadığı sırada ikametine gelen iki kadının içeri girerek 300 bin liralık ziynet eşyasını çaldığını belirledi.

Zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan Gülay M. (26) ile Selma D'yi (25) Esenyurt'ta yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

