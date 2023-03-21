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İstanbul’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

21.03.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 1 sivil ’mahrem imam’, 1 eski askeri personel ve 13 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Bugün gece saatlerinde yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı elde edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup ihraç edilen 1 eski askeri personel ile askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu belirlenen 13 kapatılan askeri okul öğrencisi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında ’mahrem imam’ olan 1 sivil de belirlendi.
Tespit edilen 15 şüpheli şahıs hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.
Bugün gece saatlerinde yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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