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İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi

18.09.2021 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi

İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Pendik'te, komşular arasında düzenlenen mevlide katılan çok sayıda vatandaş, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Sülüntepe Mahallesi'nde, öğle saatlerinde komşular arasında düzenlenen mevlit yemeğine katılan vatandaşlardan birçoğu yemekten sonra rahatsızlandı.

Rahatsızlanan vatandaşlar, akşam saatlerinde çevre ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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zehirlenme Pendik

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