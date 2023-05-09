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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

09.05.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir iş yerine düzenlenen göçmen kaçaklığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, suçtan elde edilen mal varlığını aklama suçuyla mücadele kapsamında Zeytinburnu'nda market adı altında gıda malzemeleri satan bir iş yerini izlemeye aldı.

Çalışmalar kapsamında iş yerinin yasa dışı yollarla uluslararası para transferi yaptığını tespit eden ekipler, incelemelerin devamında bir aracın iş yeri önüne geldiği ve 7 yabancı uyruklu kişinin içeri girdiğini gördü.

Müşteri gibi içeri giren ekipler, yabancı uyrukluların kaçak yollarla Yunanistan'a gitmek için yola çıktığını, sınırı geçemeyip dönerek, göçmen kaçakçılarına verilmek üzere emanet bıraktıkları paralarını almak için geldiklerini belirledi.

Çalışmaların ardından suçüstü operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu iş yeri yetkilisi M.T. ile çalışanı A.A.T, üzerinde suçtan elde edildiği değerlendiren para bulunan O.M. ile aracın şoförü S.B'yi gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramalarda 99 bin 205 lira, 1005 avro, 72 dolar, para sayma makinesi, para transferinde kullanılan şifreler ile göçmen kaçakçılığı organizasyonlarına dair ajanda ve kitapçıklar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklu 7 kişi ise sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine gönderildi.

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İstanbul market göçmen kaçakçılığı operasyon

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