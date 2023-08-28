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İstanbul'da hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

28.08.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da, otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulvarı'nda Y.A.A. idaresindeki 34 PM 7627 plakalı otomobil, önünde seyreden T.G'nin kullandığı 34 GRU 499 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpma sonucu otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşan yolda araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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Tuzla kaza yaralı

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