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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor

08.01.2024 09:50 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da, haftanın ilk mesai gününde bir çok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'na geçişte Altunizade mevkisinden başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.

TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yavaş ilerliyor.

Samandıra Yakacık Caddesi'nde yaşanan otobüs arızası nedeniyle bölgedeki trafik bir süre durma noktasına geldi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde de yoğunluk görülüyor.

AVRUPA YAKASI

Avrupa Yakası'nda ise TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler ile Avcılar gişeler arasında yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.

D-100 karayolunda Edirne iskitametinde yaşanan trafik yoğunluğu Beylikdüzü mevkisine kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'ndan D-100 karayoluna bağlanmak isteyen sürücüler Haramidere yan yolda yoğunluk oluşturuyor.

Öte yandan, bazı ana arterler ve sahil yolları ile TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 62, Anadolu Yakası'nda yüzde 76, kent genelinde ise yüzde 67 olarak ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik yogunlugu

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