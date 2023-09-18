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İstanbul'da havaya rastgele ateş açan şüpheliler yakalandı

18.09.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde kurusıkı tabancayla havaya rastgele ateş açtıkları anları sosyal medyada paylaşılan şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan bir görüntüde, Beylikdüzü'nde 2 kişinin havaya rastgele ateş ettiğinin yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, O.K. ve B.S.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, serbest bırakıldı.

Yaşı 18'den küçük olan B.S.S'nin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, havaya ateş ederken araç kullandığının belirlenmesi üzerine şüpheliye 8 bin 190 lira ceza kesildi.

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Beylikdüzü istanbul emniyet müdürlüğü

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