İstanbul'da havaya rastgele ateş açan şüpheliler yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan bir görüntüde, Beylikdüzü'nde 2 kişinin havaya rastgele ateş ettiğinin yer alması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, O.K. ve B.S.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, serbest bırakıldı.
Yaşı 18'den küçük olan B.S.S'nin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, havaya ateş ederken araç kullandığının belirlenmesi üzerine şüpheliye 8 bin 190 lira ceza kesildi.