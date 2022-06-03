İstanbul'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce, hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının amaçladığı "Hayat Boyu Öğrenme Haftası"nın açılış etkinliği yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayat Boyu Öğrenme Haftası açılış etkinliği, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın katılımıyla Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Kutlamalar kapsamında kursiyerlerin taşıdıkları hayat boyu öğrenmeyi anlatan döviz ve pankartlarla meydanda farkındalık yürüyüşü yapıldı, folklor gösterileri sunuldu.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sanat Galerisi'nde 24 halk eğitim merkezi ve olgunlaşma enstitüsünün ürünlerinden oluşan sergi açıldı.

Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, öğrenmenin yaşamın en önemli unsurlarından olduğunu, öğrenme ne kadar hızlı gerçekleştirilirse o yönde çok yönlü bir gelişme sağlanabileceğini belirtti.

Her yaşta ve ortamda okuma ve öğrenmenin önemini vurgulayan Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayat Boyu Öğrenme biriminin bu anlamda önemli katkılar sunduğunu, söz konusu hafta vesilesiyle de insanlara öğrenmeyi aşıladığını ifade etti.

Yazıcı, Öğrenen Mahalle Projesi'nin öğrencilerin en yakın eğitim merkezlerine gitmelerini sağlamak amacıyla geliştirildiğini, İstanbul'dan tüm Türkiye'ye yayıldığını ve hayat boyu öğrenme kültürüne katkı sağladığını dile getirdi.

Bu tür projelerin hayata geçirilmesinin ülkeye çok büyük katkı sağladığını söyleyen Yazıcı, öğrenme kültürünün yaygınlaştırılmasını önemini vurguladı.

Yazıcı, daha sonra sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, il personeli, ilçe müdürleri, ilçe halk eğitim müdürlükleri personeli de katıldı.

- Hayat Boyu Öğrenme Haftası

Bireysel ve toplumsal gelişimle istihdamı ön plana alarak örgün eğitim dışında kalan öğrenme etkinliklerine katılım kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için haziran ayının ilk haftası, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak kutlanıyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen hafta kapsamında Türkiye genelinde pek çok etkinlik gerçekleştirilecek. İstanbul genelinde ise ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinasyonunda hayat boyu öğrenme kurumları, 45 halk eğitim merkezi ve 2 olgunlaşma enstitüsü Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda etkin görev alacak.

İl genelinde hafta boyunca etkinlikler, Hayat Boyu Öğrenen Mahalle Projesi kapsamında 35 üniversitede özel tanıtım çalışmaları, alışveriş merkezlerinde, meydanlarda, okullarda tanıtım ve workshop çalışmalarıyla devam edecek.

Ayrıca doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, tiyatro etkinlikleri ve konserler düzenlenecek.

