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İstanbul'da hayatını kaybeden MHP MYK üyesi Çakıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

AA AA
21.02.2024 15:18 | Son Güncelleme:
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Geçirdiği rahatsızlık sonucu İstanbul'da hayatını kaybeden MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Ferhat Çakıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Çakıroğlu için öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Çakıroğlu'nun yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Çakıroğlu'nun aile üyelerinin yanı sıra Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, AK Parti milletvekilleri Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile bazı siyasetçiler ve vatandaşlar katıldı.

Çakıroğlu'nun cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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