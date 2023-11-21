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İstanbul’da İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

21.11.2023 08:35 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe’de İETT otobüsünün altında kalan kadın öldü, sürücü gözaltına alındı.

Merve Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Yenidoğan İETT Hareket Amirliğinin de bulunduğu alandaki duraklara seyir halindeki Saadettin B’nin kullandığı İETT otobüsü, yolda yürüyen Saliha A’ya çarptı. Kadın otobüsün altında kalırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saliha A, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otobüsün altından çıkarıldı. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Kadının cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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