İstanbul'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arnavutköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 14 EK 334 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek 34 DTM 59 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlardan birinde sıkışan bir yolcu, itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Her iki araçtaki toplam 9 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Sultangazi istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

