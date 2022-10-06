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İstanbul'da internetten dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

06.10.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da internetten dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte internet üzerinden çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

Türkiye'de faaliyet gösteren ve karşılıklı olarak ticari faaliyetler yürüten iki firmanın mail adreslerine izinsiz erişen şüphelilerin, şirketlerin mail adreslerini taklit ederek oluşturdukları hesapla, şirketler arası ödeme yapılacağı esnada araya girip yönlendirme yaptıkları belirlendi.

Ayrıca oto kiralama firmalarının sahte sitelerini oluşturup araç kiralayacak mağdurların bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri tespit edildi.

Ekipler, toplamda 665 bin lira mağduriyet oluşturan ve adresleri belirlenen 10 şüpheliyi düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık parası olduğu değerlendirilen 136 bin 500 lira ile suç unsuru olarak kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Zanlıların banka hesabında bulunan toplam 295 bin liraya ise bloke konuldu.

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