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İstanbul’da iş yerinde çıkan yangın nedeniyle 80 kursiyer tahliye edildi

AA AA
24.01.2024 08:38 | Son Güncelleme:
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Gaziosmanpaşa’da, bir iş yerinde çıkan yangın nedeniyle üst katta KPSS hazırlık kursunda eğitim gören yaklaşık 80 kursiyer tahliye edildi.

İstanbul’da iş yerinde çıkan yangın nedeniyle 80 kursiyer tahliye edildi

Merkez Mahallesi Salihpaşa Caddesi’nde 5 katlı binanın alt katındaki kapı ve laminant parke imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada, binanın üst katında KPSS hazırlık kursunda eğitim gören yaklaşık 80 kursiyer, görevlilerce tahliye edildi.

Kurs yetkilisi Metin Demir, yangın sırasında kursiyerlerin derste olduğunu belirterek, "Kimse zarar görmedi, dumanlar yukarı çıkınca öğrencileri teker teker tahliye ettik.” dedi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İstanbul’da iş yerinde çıkan yangın nedeniyle 80 kursiyer tahliye edildi

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