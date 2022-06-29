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İstanbul'da İsraillilere yönelik eylem hazırlığında bulunan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

29.06.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da İsraillilere yönelik eylem hazırlığında bulunan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 İranlı şüpheliden 7'si adliyeye gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Beyoğlu, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 İranlı'dan 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Gözaltındaki bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MİT ve polis ekiplerince 23 Haziran'da yapılan operasyonda, Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik eylem hazırlığında bulundukları iddiasıyla 8 İranlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 3 susturucu, 2 lazer aparatı, 42 mermi, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu, 6 sahte pasaport, bir miktar para, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmişti. Suikastta kullanılacağı belirlenen motosiklete de el konulmuştu.

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