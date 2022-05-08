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İstanbul'da jandarmadan annelere çiçekli kutlama

08.05.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da jandarmadan annelere çiçekli kutlama

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da jandarma ekipleri, kontrol noktasında durdurdukları araçlardaki annelerin gününü kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uskumruköy Yolu kavşağında kontrol noktası oluşturarak araçları durdurdu.

Sürücülere "7-13 Mayıs Trafik Haftası" kapsamında, kurallara uymaları konusunda bilgi veren ekipler, aynı zamanda araçlarda bulunan annelerin "Anneler Günü"nü kutladı.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Kadir Kalaycı, Jandarma Binbaşı Ceyhan Çakmak ile görevliler, annelere karanfil verdi, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Tüm annelerin güzel bir gün geçirmesi temennisinde bulunan sürücüler de Anneler Günü'nü kutlayarak, jandarma görevlilerine teşekkür etti.

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