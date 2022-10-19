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İstanbul'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

19.10.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulan 13,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize bir suç örgütünün yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdiği ve satma hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takibin ardından örgüt üyelerinin uyuşturucu maddeleri Kağıthane ilçesinde bulunan bir adreste sakladıklarını tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 10 kilogram skunk, 2 kilogram kokain ve 1,5 kilogram eroin ile 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu piyade tüfeğine ait 8 şarjör, 750 adet fişek, 50 adet tabanca fişeği, 4 elektronik terazi, 1 vakumlama makinası ve çeşitli uyuşturucu madde paketleme malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, operasyonda F.C.A. ile E.N.C. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler, adli makamlarca tutuklandı.

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