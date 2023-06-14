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İstanbul'da kaçak botoks ilacı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

14.06.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de bir adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 44 dolgu botoks ilacı ile 893 botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi

İstanbul'da, botoks ilacı ve sulandırma solüsyonlarının yurt dışından kaçak getirilmesine yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan çalışmalarda ülkeye yurt dışından kaçak botoks ilacı ve botoks sulandırma solüsyonu getirildiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Bakırköy'de belirledikleri adrese yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Burada yapılan aramada piyasa değerinin 4 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 2 bin 44 dolgu botoks ilacı ile 893 botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

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İstanbul botoks operasyon

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