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İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çeken şüpheli yakalandı

20.04.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, sınır dışı edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Twitter'daki bir hesapta bazı kadınların gizlice çekilmiş videosunun yayınlandığını belirledi.

Bu görüntünün TikTok'ta bir kullanıcı tarafından da yayınlandığını belirleyen ekipler, söz konusu hesaptan benzer videoların yayınlandığını tespit etti.

Sosyal medya hesabını kullanan kişinin kimliğini belirleyen ekipler, Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonla Pakistan uyruklu İ.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheli İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilerek sınır dışı edildi.

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