İstanbul'da kedinin, sahibinin gezdirdiği köpeğe saldırısı kameraya yansıdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Güngören’de bir kişinin sokakta gezdirdiği köpeğini kedinin saldırısından kurtarmak için verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Ata Özbek, Gülbayır Sokak’ta ''Karamel'' adlı köpeğini gezdirdiği sırada bir kediyle karşılaştı.
Havlamaya başlayan köpeğini sakinleştirmeye çalışan Özbek, bir yandan da kedinin saldırılarını önlemek için büyük çaba sarf etti.
Korumak amacıyla köpeğini kucağına alan Özbek, kedinin saldırısı sırasında bacağından hafif şekilde yaralandı.
Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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