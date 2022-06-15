İstanbul'da kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin cenazesi Giresun'da defnedildi

GİRESUN (AA) - İstanbul'un Kağıthane ilçesinde tartıştığı kiracısı tarafından silahla vurularak öldürülen Şenel Tombul'un cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Harmantepe Mahallesi Akın Sokak'ta bulunan evinde yalnız yaşayan kiracı H.Ç. tarafından silahla vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tombul'un cenazesi, Şişli Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine getirildi.

Tombul için Kapaklı Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı.

Tombul'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kapaklı Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.



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