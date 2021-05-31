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İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı

31.05.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kısıtlama öncesinde trafik yoğunluğu arttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İş çıkışı evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yollarda, duraklarda ve istasyonlarda kalabalık oluşturdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa-Anadolu geçişleri ile Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Edirne istikametinde, Ataşehir ile Sancaktepe arasında, D-100 Karayolunda ise Kadıköy-Maltepe arasında trafik sıkışıklığı özlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde trafik akıcı şekilde seyrederken, Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Zincirlikuyu-Haliç, Yenibosna-Esenyurt, TEM Otoyolu Kağıthane-Gaziosmanpaşa arasında trafikte yavaşlama görülüyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.10 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.

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