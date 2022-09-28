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İstanbul'da köpeğe eziyet eden kişiye işlem yapıldı

28.09.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da köpeğe eziyet eden kişiye işlem yapıldı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da köpeğe eziyet eden kişi hakkında işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kişinin motosikletle giderken tasmasından tutarak köpeği koşturan kişinin görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Olayın 100. Yıl Mahallesi'nde bir caddede gerçekleştirildiğini ve kişinin Ö.D. olduğunu belirleyen ekipler, aynı mahallede söz konusu kişiyi yakaladı.

İfadesinde iş yerinde kendisine ait olan ve kaçan köpeğini motosikletle giderek yakaladığını belirten Ö.D, bulduğu köpeğiyle beraber döndükleri anda bu görüntülerin oluştuğunu iddia etti.

Ö.D hakkında, "Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem yapılacağı belirtildi.

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