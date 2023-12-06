YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da köpeğe şiddet uygulayan şahsa 4 bin 554 TL para cezası

İstanbul’da köpeğe şiddet uygulayan şahsa 4 bin 554 TL para cezası

06.12.2023 10:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Basın Ekspres Yolu’nda inşaat işçisi bir şahıs bahçede bulunan bir köpeği, darbetti.

O esnada telefonla konuşan bir kişi ise şiddeti görmezden geldi. Harekete geçen polis şahsa 4 bin 554 TL idari para cezası kesilirken, köpek koruma altına aldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Basın Ekspres yolunda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda inşaat işçisi Ömer A. (37) bir köpeğe tekmeyle saldırdı. Uzun süre köpeğe şiddet uygulamaya devam eden şahsı gören ve telefonla konuşan bir başka şahıs ise sesini çıkarmadan yaşanan şiddeti görmezden geldi.

KÖPEK KORUMAYA ALINDI, ŞAHSA PARA CEZASI KESİLDİ

Olayın ardından ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği polisleri harekete geçti. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi sonucunda ‘Pointer’ cinsi köpeğin çipli olduğunun anlaşılması üzerine belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı. Hayvana şiddet uygulayan şahıs ise “Hayvana kötü davranma ve dövme” suçundan 4 bin 554 TL para cezası aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muş’ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 46’ya yükseldiMuş’ta evlat nöbetine katılan aile sayısı 46’ya yükseldi
Diyarbakır’da kuvvetli sağanak mesaisiDiyarbakır’da kuvvetli sağanak mesaisi
Rize’de otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü ahşap hobi atölyesine çarpan araç hasara neden olduRize’de otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü ahşap hobi atölyesine çarpan araç hasara neden oldu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Aralık Çarşamba

İmsak
06:36
Sabah
08:07
Öğle
13:00
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Çarşamba

Utku eczanesi
Esenyurt
Günay eczanesi
Fatih
Zübeyde eczanesi
Basaksehir
İkbal eczanesi
Atasehir
Zümrüt eczanesi
Maltepe
Hilal deniz eczanesi
Bahcelievler
Suryapi metrogarden eczanesi
Umraniye
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

Diş hekiminden itiraf! "Ağzınıza bakarak seks hayatınızı anlarım"

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

13 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü! Anbean kamerada

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.