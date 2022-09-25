İstanbul'da KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu sona erdi

İSTANBUL (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi üçüncü oturumu sona erdi.

ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesinin ardından ertelenen 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci ve ikinci oturumu dün düzenlendi.

Ertelenen sınavlar arasındaki KPSS Alan Bilgisinin üçüncü oturumu, İİstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'nde saat 10.15'te başladı.

Adaylara işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanındı.

Sınavdan çıktıktan sonra ilk önce ailelerinin yanına giden adaylar, devlet memurluğunun hedefleri arasında olduğunu dile getirdi.

Sınava giren kamu yönetimi mezunu 21 yaşındaki Rabia Ergül, AA muhabirine, sınavda istatistik sorularının zor olduğunu belirterek, "Üniversiteyi bitirdik sınavımıza girdik. Hayırlısı olsun. Gelir memurluğu üzerine çalışmayı hedefliyorum. Devlet memurluğu olsun istiyorum." dedi.

Sınavın zor olduğunu ifade eden 31 yaşındaki Ayla Beyhan da "İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Bölümü mezunuyum. Biraz ara verdim işe, şimdi tekrar başlamak istiyorum. İnşallah işe girebilirim. Vergi dairesinde çalışmak istiyorum." diye konuştu.

Murat Nalbantçı ise sınavının iyi geçtiğini umduğu puanı alacağına inandığını aktararak, "Memurum. Hedefim devlet memurluğunda üst kademelerine geçmek." ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayan 24 yaşındaki işletme mezunu Elmas Uğur da sınav genel olarak güzel geçtiğini ancak istatistik sorularının zor olduğunu belirterek, devlet memuru olarak atanmak istediğini söyledi.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.

Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

