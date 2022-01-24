İstanbul'da, kreş ve gündüz bakımevleri hava muhalefeti nedeniyle tatil edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle tüm kreş ve gündüz bakımevleri yarın tatil edildi.
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.
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