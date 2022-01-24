YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da, kreş ve gündüz bakımevleri hava muhalefeti nedeniyle tatil edildi

İstanbul'da, kreş ve gündüz bakımevleri hava muhalefeti nedeniyle tatil edildi

24.01.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, kreş ve gündüz bakımevleri hava muhalefeti nedeniyle tatil edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle tüm kreş ve gündüz bakımevleri yarın tatil edildi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Öz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurduÖz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurdu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:21
İkindi
15:54
Akşam
18:17
Yatsı
19:41

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Arnavutköy Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.