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  4. İstanbul'da "Mahzen-29" operasyonlarında ele geçirilenler emniyette sergilendi

İstanbul'da "Mahzen-29" operasyonlarında ele geçirilenler emniyette sergilendi

AA AA
19.04.2024 11:53
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İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-29" operasyonlarında ele geçirilen silah, para ve uyuşturucu, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nde basın mensuplarına gösterildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 otomatik tabanca, 34 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, 3 sahte plaka, farklı eylemlerde kullanılan otomobil, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 1000 avro, 4 bin 900 dolar ve 8 bin 400 lira ele geçirildi.

Operasyonlarında ele geçirilenler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

10 farklı olaya karıştıkları belirlenen 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLAY

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit, hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen 32 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Yerlikaya, 8-17 Nisan'da yapılan operasyonlarla yakalanan şüphelilerin, M.A. isimli iş insanına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, Esenyurt'ta iş insanı O.Z’nin iş yerine yönelik kurşunlama, Avcılar'da iş insanı O.Z'nin ikametine yönelik kurşunlama, Esenyurt'ta basına görüntüleri yansıyan kişiyi kaçırma, Kağıthane'de D.E'nin silahla öldürülmesi, Mert Yediemin Otoparkı'na el bombası atılması eylemlerini gerçekleştirdiklerini kaydetmişti.

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