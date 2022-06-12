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İstanbul'da metro aracı kapısı açık şekilde seferine devam etti

12.06.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Yenikapı-Seyrantepe Hacıosman hattında bir metro aracının kapısı açık şekilde seferine devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yenikapı istasyonundan hareket eden metro aracında bir vagonun kapısı açık kaldı. Metro aracı, içindeki yolcularla Vezneciler istasyonuna kadar kapısı açık şekilde seferini sürdürdü.

Yolcuların durumu haber vermesi üzerine görevliler müdahalede bulundu ancak kapıdaki arıza giderilemedi. Metro aracı, yolcuların indirilmesinin ardından istasyondan ayrıldı.

Aracın kapısı açık halde ilerlediği anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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