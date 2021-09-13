İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

D-100 kara yolu Yenibosna mevkisi Beylikdüzü istikametinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GR 6032 plakalı araç ile 34 AGU 425 plakalı araç çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.



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