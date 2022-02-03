İstanbul'da motorlu kuryelerin zam protestosu sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da motorlu kurye olarak görev yapan bazı çalışanların maaşlarına yapılan düşük zam teklifine yönelik protestosu devam ediyor.

Kentin çeşitli noktalarından gelerek Şişli'deki Yemeksepeti Banabi'nin genel müdürlük binası önünde toplanan çalışanlara Nakliyat-İş Sendikası üyeleri de destek verdi.

Şirketin genel merkezi önünde sloganlar atan gruptakiler, kendilerine yapıldığı iddia edilen yüzde 32,7'lik zam teklifini kabul etmediklerini duyurdu.

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, burada yaptığı açıklamada, mücadelelerin 3'üncü gününde olduğunu, kentte başlayan protestoların diğer illere de yayıldığını ve çalışanların kontak kapattığını anlattı.

Çok sayıda motorlu kuryenin mücadeleye sahip çıktığını dile getiren Küçükosmanoğlu, "Bu hak mücadelesi tüm arkadaşlarımızın, tüm işçilerin, emekçilerin çoluğuyla çocuğuyla gelecek mücadelesidir. Bu mücadele aynı zamanda işçi sınıfımızın onurudur." ifadesini kullandı.

- Dört personel yetkililerle görüştü

Bu arada 4 personel yetkilerle görüşmek için genel müdürlük binasına girdi. Bazı kuryeler, meşale yakarak protestolara destekte bulundu.

Polis ekipleri, binanın önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

