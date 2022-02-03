YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul'da motorlu kuryelerin zam protestosu sürüyor

İstanbul'da motorlu kuryelerin zam protestosu sürüyor

03.02.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı çalışanlar, düşük zam teklifi aldıkları gerekçesiyle Şişli'de bulunan Yemeksepeti Banabi'nin genel müdürlük binası önünde toplandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da motorlu kurye olarak görev yapan bazı çalışanların maaşlarına yapılan düşük zam teklifine yönelik protestosu devam ediyor.

Kentin çeşitli noktalarından gelerek Şişli'deki Yemeksepeti Banabi'nin genel müdürlük binası önünde toplanan çalışanlara Nakliyat-İş Sendikası üyeleri de destek verdi.

Şirketin genel merkezi önünde sloganlar atan gruptakiler, kendilerine yapıldığı iddia edilen yüzde 32,7'lik zam teklifini kabul etmediklerini duyurdu.

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, burada yaptığı açıklamada, mücadelelerin 3'üncü gününde olduğunu, kentte başlayan protestoların diğer illere de yayıldığını ve çalışanların kontak kapattığını anlattı.

Çok sayıda motorlu kuryenin mücadeleye sahip çıktığını dile getiren Küçükosmanoğlu, "Bu hak mücadelesi tüm arkadaşlarımızın, tüm işçilerin, emekçilerin çoluğuyla çocuğuyla gelecek mücadelesidir. Bu mücadele aynı zamanda işçi sınıfımızın onurudur." ifadesini kullandı.

- Dört personel yetkililerle görüştü

Bu arada 4 personel yetkilerle görüşmek için genel müdürlük binasına girdi. Bazı kuryeler, meşale yakarak protestolara destekte bulundu.

Polis ekipleri, binanın önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Abdi İbrahim Otsuka'dan kış depresyonu uyarısıAbdi İbrahim Otsuka'dan kış depresyonu uyarısı
Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandıSarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı
Hakkari'de iş makinesinin çarptığı sağlık personeli yaşamını yitirdiHakkari'de iş makinesinin çarptığı sağlık personeli yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şişli

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:23
İkindi
16:04
Akşam
18:30
Yatsı
19:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Perşembe

Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Polen Eczanesi
Atasehir
Ayşenur Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.