İstanbul’da motosiklet hırsızlığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da motosiklet hırsızlığı şebekesine yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, örgütlü olarak yapılan motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takiplerin ardından farklı ilçelerde belirlenen 18 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz