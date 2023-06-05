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İstanbul'da motosiklet hırsızlığı yapan tamirci tutuklandı

05.06.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 11 motosiklet ile çok sayıda motosiklet parçası çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan tamirci tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince, motosiklet hırsızlığını önlemek ve faillerini yakalamak amacıyla yapılan çalışmada, Sancaktepe'de hırsızlık suçuna karışan motosiklet tamircisi takibe alındı.

Tamircinin depo olarak kullandığı adrese baskın yapan polis, 11 çalıntı motosiklet, parçalara ayrılmış ve yedek parça olarak satışa hazırlanmış halde 24 motosiklet parçası ile şasi numarası silinmiş 14 motor bloğu ele geçirdi.

Motosiklet tamircisi R.F.A. (32) gözaltına alınırken, hırsızlık sırasında araçlarda bulunun takip cihazlarını devre dışı bıraktığı değerlendirilen sinyal kesici cihaza da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Operasyonda ele geçirilen çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi. Ataşehir'de emniyete ait otoparkta araçlarını teslim alanlar, polis ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Hırsız motosiklet tamirci

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