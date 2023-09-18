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İstanbul'da okul servis araçlarına yönelik denetimler sürüyor

18.09.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul önlerinde sürücülere yönelik emniyet kemeri, yolcu kapasitesi aşımı ve diğer güvenlik kontrollerini yapan polis ekipleri, öğrencilere emniyet kemeri takılması konusunda uyarılarda bulundu

İstanbul'da, eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle polis ekiplerinin okul servis araçlarına yönelik denetimleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik polisleri, birçok ilçede oluşturulan uygulama noktalarında okul servis araçlarını durdurdu.

Araçların belgelerini kontrol eden ekipler, yeterliklerini incelediği sürücülere trafik kurallarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Ümraniye Genç Osman İlkokulu önünde denetim yapan ekipler, sürücülere yönelik emniyet kemeri, yolcu kapasitesi aşımı ve diğer güvenlik kontrollerini yaptı.

Okul önünde durdurulan servislerin sürücülerine emniyet kemeri takmadığı ve fazla yolcu taşıdığı için para cezası kesildi.

Aynı koltukta birden fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle ceza kesilen bir servis şoförü, ekiplere öğrenci velisiyle cep telefonu aracılığıyla mesajlaşmasını göstererek, kendini savundu.

Bunun üzerine polis memuru, "Serviste öğrenci taşımak WhatsApp yazışmasına göre belirlenmiyor, size de bildirilen kuralları var." diyerek şoförü uyardı.

Polis memuru, aynı şekilde taşıma yapması durumunda aracının trafikten men edileceğini servis şoförüne bildirdi.

Bahçelievler Yenibosna Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde yapılan denetimde, şüpheli görülen araçlar durdurularak, ehliyet ve kimlikleri kontrol edildi.

Polis ekipleri, araçlardaki öğrencilere emniyet kemeri takılmasının hayati önem taşıdığını belirterek, çeşitli uyarılarda bulundu.

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İstanbul denetim okul servisi

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