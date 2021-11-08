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İstanbul'da okul servisleri denetlendi

08.11.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da okul servisleri denetlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da okul servislerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekiplerce, Kadıköy ve Sarıyer'de trafik kurallarına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kontrollerde servis şoförünün evrakı, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi, güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Gerekli belgeleri olmayan ve kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.

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