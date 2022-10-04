YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul’da "organ ticareti" iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı

İstanbul’da "organ ticareti" iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı

04.10.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da "organ ticareti" iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, anlaştıkları kişileri akraba olarak gösteren sahte belge düzenleyerek organ ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "organ ve doku ticareti" suçuyla ilgili yaptığı çalışmalarda, özel bir hastaneye yabancı uyruklu kişilerin organ nakli olmak üzere başvurduğunu belirledi.

Hastane kayıtlarını inceleyen ekipler, organ nakli için başvuran bazı kişilere ait dokümanların birbiriyle uyuşmadığını ve kendilerini sahte belgelerle karı-koca, ağabey-kardeş gibi gösteren 3 grubun nakil için hazırlandığını tespit etti.

Yapılan detaylı çalışmada kendilerini eş olarak tanıtan Filistin uyruklu şüphelilerin eş olmadıklarını tespit eden ekipler, böbrek naklini 12 bin dolar karşılığında Ürdün uyruklu şüphelinin organize ettiğini saptadı.

Ekipler, belgelerde kendilerini ağabey-kardeş olarak gösteren kişilerin akraba olmadıklarını ve 60 bin dolar karşılığında böbrek nakli olmak istediklerini ortaya çıkardı.

Çalışmalar kapsamında 12 bin dolar karşılığında böbrek vericisi olan bir kişinin de Esenyurt'taki adreste uygun alıcı için bekletildiği belirlendi.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından yaptıkları operasyonda, suç örgütü elebaşı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 3'ü yabancı uyruklu 4 zanlı ile böbrek nakli işlemlerine başvuran 7 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü yaralandıKuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AFAD ekipleri Kocaeli'de deprem tatbikatı gerçekleştirdiAFAD ekipleri Kocaeli'de deprem tatbikatı gerçekleştirdi
GÜNCELLEME - Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandıGÜNCELLEME - Müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul operasyon

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:56
Öğle
12:58
İkindi
16:13
Akşam
18:50
Yatsı
20:09
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.